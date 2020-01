Facebook

Drei Tote forderte der Brand auf der Pack im Jänner © BFV Voitsberg

Noch immer ungebrochen sind Trauer und Fassungslosigkeit bei Freunden und Bekannten nach der Brandtragödie mit drei Toten in der Weststeiermark. Wie berichtet, kamen bei dieser Katastrophe in der Nacht auf den 14. Jänner die Ex-Politikerin Gerti Sattler (73), ihr Mann Fritz (87) sowie ihre ungarische Pflegerin ums Leben.

Die 53-Jährige aus Ungarn, die in der Nähe des Plattensees zu Hause war, betreute seit etwa sechs bis neun Monaten als 24-Stunden-Hilfe das Ehepaar in der weststeirischen Gemeinde Hirschegg-Pack und stand ihm bei alltäglichen Dingen zur Seite. Um für die beiden immer da sein zu können, wohnte sie ebenfalls in diesem Haus, das durch das Feuer völlig zerstört wurde.