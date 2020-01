Am Dienstagabend wurde die Handkasse vom Eislaufplatz Köflach gestohlen. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Die Stadtgemeinde und die Polizei Köflach bitten nun um Hinweise zur Tat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Handkasse vom Eislaufplatz in Köflach wurde gestohlen © Stadtgemeinde Köflach

Ein dreister Diebstahl hat sich am Dienstag, dem 21. Jänner 2020, in Köflach ereignet. Kurz nachdem der Eislaufplatz um 18 Uhr geschlossen wurde, säuberte ein Mitarbeiter der Stadtgemeinde die Eisfläche. Währenddessen dürfte sich der unbekannte Täter in das Betriebshäuschen des Eislaufplatzes geschlichen und die Handkasse gestohlen haben.