Zwei filmreife Coups mit 225.000 Euro Beute: Um schnell flüchten zu können, sorgte Bande sogar für private Autobahnauffahrt. Ein Bandenmitglied wurde am Dienstag in Graz verurteilt.

Der Tatort anno 2017 in Söding © Katharina Pillmayr

Es ist ein moderner Klassiker aus dem Zitatenschatz von Bankräubern: „Ich war nur der Fahrer.“ Derart rechtfertigte sich am Grazer Straflandesgericht auch ein umfassend geständiger Rumäne (31), der an einer Reihe von Bankomatdiebstählen in Österreich und Italien beteiligt war.