Eine solche Anlage soll heuer auch in Stallhofen entstehen © Agropac

Neben dem Bau des neuen Gemeindeamtes hat Stallhofen auch im heurigen Jahr wieder große Pläne. Einen Teil des Gemeindebudgets für 2020 will Bürgermeister Franz Feirer in das Gelände des Freizeitzentrums investieren und einige Neuerungen vornehmen. „Der Volleyballplatz, der sich derzeit noch am Gelände befindet, wird nicht viel und auch nur wenige Monate im Jahr genutzt. Deshalb haben wir uns etwas Neues überlegt“, so der Bürgermeister.