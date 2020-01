Facebook

In Voitsberg wurde im vergangenen Jahr nur einmal der Grenzwert beim Feinstaub überschritten © Heike Krusch

In den vergangenen Jahren hat es im Bezirk Voitsberg heftig gestaubt. Auch heuer wandelt die Steiermark bundesweit in Sachen Feinstaub an der Spitze, vor allem in der Landeshauptstadt. In der Region zeichnet sich jedoch zumindest statistisch ein Bild der Besserung ab.