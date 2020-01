Facebook

Schon im Oktober saß der Mann vor dem Richter © APA/KARIN ZEHETLEITNER

Ein 55-Jähriger stand am Donnerstag in Graz vor dem Straflandesgericht. Er soll im Juli 2018 seinen Vater getötet haben. In den späten Abendstunden soll ein Urteil fallen.