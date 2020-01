Kleine Zeitung +

Ehepaar und Pflegerin waren abgängig Brand-Tragödie auf der Pack: Drei Leichen gefunden

Auf der Pack stand Dienstagfrüh ein Einfamilienhaus in Vollbrand. Ein Ehepaar und eine Pflegerin dürften in den Flammen verstorben sein. Erst zu Mittag konnte im stark einsturzgefährdeten Haus mit der Suche nach den Vermissten begonnen werden. Starker Wind erschwerte zudem die Löscharbeiten. Am Nachmittag wurden drei Leichen gefunden.