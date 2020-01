Auf der Pack stand Dienstagfrüh ein Einfamilienhaus in Vollbrand. Es wird befürchtet, dass ein älteres Paar und eine Pflegerin im Haus eingeschlossen waren. Erst zu Mittag konnte im stark einsturzgefährdeten Haus mit der Suche nach den Vermissten begonnen werden. Starker Wind erschwert zudem die Löscharbeiten.

100 Feuerwehrleute stehen seit Dienstagfrüh im Einsatz © Rainer Brinskelle

Bange Momente und intensive Einsatzstunden erlebten am Dienstag knapp 100 Einsatzkräfte ab halb 4 Uhr früh auf der Pack. Ein Einfamilienhaus auf der weststeirischen Seite der Pack stand in der Früh in Vollbrand, elf Feuerwehren (acht aus der Steiermark, drei aus Kärnten) rückten zum Großeinsatz aus.