Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für das Shooting engagierte Florian Wörgötter befreundete Fotografen aus Bärnbach © Die Abbilderei

Sie haben sich als Bester von 2500 Jungköchen durchgesetzt . Gratulation! Wollten Sie eigentlich schon immer Koch werden?

Florian Wörgötter: Ja, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Schon als Kind habe ich der Mama in der Gaststube beim Bier Einschenken geholfen und mich oft in der Küche beim Papa herumgetrieben (Anm. d. Red. im Gasthaus Wörgötter in Ligist). In der Küche habe ich mich immer wohler gefühlt.