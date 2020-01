Facebook

Die Volksschule bekommt einen Zubau, ein Teil der alten Fassade soll aber sichtbar bleiben © Simone Rendl

Ein großes Projekt steht in der Gemeinde Rosental in den nächsten zwei Jahren am Plan. Bis August 2021 soll aus Volksschule, Festsaal und Kindergarten ein „Bildungszentrum“ werden. „Kindergarten, Kinderkrippe und Volksschule sollen auf einem Grundstück vereint werden, sodass die Kinder im Idealfall acht Jahre auf einem Areal verbringen können“, erklärt Bürgermeister Engelbert Köppel.