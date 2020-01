Facebook

Heidi Wörndle (2. v. r.) ist die neue "Gemeindeschwester" © Foto KOREN Köflach

Nach monatelangen Verhandlungen und Hearings ist es nun soweit. In der Gemeinde Köflach gibt es seit dem 7. Jänner eine "Gemeindeschwester". Ursprünglich hätte die neue Funktion bereits im September in der Gemeinde eingeführt werden sollen. Heidi Wörndle, die vor ihrer Pensionierung als jahrzehntelang im LKH Voitsberg als Krankenschwester tätig war, wird nun Angehörige pflegebedürftiger Menschen bei organisatorischen Fragen unterstützen. "Wir haben den Begriff ,Gemeindekrankenschwester' gekürzt, um Verwirrung zu vermeiden", so SBK-Vorsitzender Simon Grundner.