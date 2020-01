Im weststeirischen Skigebiet Salzstiegl kam es am Freitag zeitgleich zu zwei Unfällen. Ein 44-jähriger war nach einem Sturz in einen Zaun gekracht, ein neunjähriger Bub aus Ligist stürzte nach einem Ausweichmanöver.

Zwei Unfälle am Salzstiegl

Ein neunjähriger Bub aus Ligist wurde mit dem C12 nach Graz geflogen © Bergrettung Voitsberg

Alle Hände voll zu tun hatten die Einsatzkräfte der Voitsberger Bergrettung am Freitag am Salzstiegl. Zeitgleich war es in dem weststeirischen Skigebiet zu zwei Unfällen gekommen.