Die Kern Buam (oben ein Bild aus dem Jahr 1963) sind das unvergessene Monument der steirischen Volksmusikszene © Repro/Juergen Fuchs

In der weststeirischen Bauernstube überschlagen sich die Stimmen. Es ist eine wilde Mischung aus Verwunderung über das eben Gehörte und einer Unzahl an Anekdoten: „Das gibt's ja nicht, hör dir das bitte an!“ „Unglaublich, das haben sie wirklich gespielt?“ „Weißt noch, wie sie quer durch Europa Konzerte gegeben haben? Ich sag' dir was – das waren bis zu drei Auftritte an einem Tag. Als sie dann im Bus waren, waren sie so fertig, dass sie geglaubt haben, da stehen Elefanten auf der Autobahn.“