Auf der B 70 in Köppling kam es zu einem Auffahrunfall, ein Pkw riss dabei einen Zaun nieder © FF Köppling

Am Mittwoch, dem 18. Dezember, wurde die Freiwillige Feuerwehr Köppling um 17.46 mittels Sirenenalarm zu einer Türöffnung gerufen. Wie sich herausstellte, war eine Person in einem Mehrparteienhaus in Muggauberg verunfallt. In der Folge konnte der Verletzte die Wohnungstür nicht mehr selbstständig öffnen.