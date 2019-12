Ein Leser der Kleinen Zeitung machte am ehemaligen ÖDK-Areal eine Entdeckung: Ein Bagger steht im Brunnenschutzgebiet just dort, wo noch im Sommer Angehörige der Roma halten wollten. Sie wurden damals weitergelotst. Die Stadt Voitsberg klärt auf.

Ein Kleine- Leser hat den Bagger dort entdeckt, wo im Sommer Angehörige der Roma halten wollten © privat

Ein Leser der Kleinen Zeitung ist auf einen Bagger am ÖDK-Areal in Voitsberg aufmerksam geworden. Denn das Baufahrzeug stand just an jener Stelle, an der im Juli Angehörige der Minderheit Roma nächtigen wollten. Wie berichtet, waren die Menschen in der Region auf Durchzug und stellten ihre Fahrzeuge auf dem Areal ab – und die Stadtgemeinde lotste sie weiter.