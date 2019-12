Am Freitag sammelt Kultur.Hunger spenden für „Steirer helfen Steirern“, am Sonntag wird zum Konzert „In letzter Minut’n“ geladen.

Kultur.Hunger Stallhofen lädt am Sonntag zur Benefizveranstaltung Stallhofener Advent © Karl Mayer

Besinnlich geht es am zweiten Adventwochenende in Stallhofen zu. Unter dem Titel „In letzter Minut’n“ lädt der Verein Kultur.Hunger am Sonntag, dem 8. Dezember, zum zweiten „Stallhofener Advent“ in die Pfarrkirche ein.