In Voitsberg (Foto) und Köflach kann man noch bis 14 Uhr seine Stimme abgeben © Rainer Brinskelle

Die Steirerinnen und Steirer wählen am heutigen Sonntag (24. November) einen neuen Landtag. Knapp 43.000 Männer und Frauen dürfen im Bezirk Voitsberg zur Urne schreiten, um ihr Kreuzerl zu setzen. Das erste Wahllokal sperrten bereits um 6.30 Uhr auf, die ersten schon um 10 Uhr wieder zu. Bis 14 Uhr kann man in einigen Wahllokalen in Voitsberg und Köflach noch seine Stimme abgegeben. (Mehr Infos rund um Wahl in der Südoststeiermark).