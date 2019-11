Facebook

Rosa Offner vom Spengerwirt und Margit Preschan vom Ausflugsgasthaus Preschan wurden ausgezeichnet © WKO/ARTige Bilder, Hannes Loske

Mit einer besonderen Auszeichnung wurden zwei Wirtinnen aus der Lipizzanerheimat bedacht. Rosa Offner vom Spengerwirt in Hirschegg und Margit Preschan vom Ausflugsgasthaus Preschan in Voitsberg bekamen die Wirtinnenrose unter Beisein von Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk, Tourismus-Spartenobmann Franz Perhab, dem Obmann der Fachgruppe Gastronomie Klaus Friedl sowie dem Obmann der Fachgruppe Hotellerie Johann Spreitzhofer im Hotel Böhlerstern in Kapfenberg überreicht.