Voitsberg"Adra Österreich" schickt Weihnachtspackerl an Waisenkinder

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Pakete gehen an Waisenkinder in Lettland und Albanien © Adra Österreich

Das weststeirische Team von „Adra Österreich“ sammelt in Voitsberg bis 25. November im Rahmen der Aktion „Kinder helfen Kindern“ Packerl für Waisenkinder. Heuer gehen die Pakete nach Lettland und Albanien. „Die Packerl können bei uns in der Perschlerstraße 3 in Voitsberg in der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten abgeholt und auch wieder abgegeben werden“, erklärt Beatrix Wießner, die bereits seit fünf Jahren Teil der Teamleitung ist und heuer die Arbeit von Gerda Egger übernommen hat.