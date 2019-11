Facebook

Alle Maturanten werkten fleißig mit © HLW Köflach

Auf eine ganz besondere Nacht fiebern derzeit die Maturanten der HLW Köflach hin. Am Samstag, dem 16. November, laden die 24 Schüler unter dem Motto „Highlights – Our Night in White“ ins Volksheim Köflach. Für die Polonaise, die um 20.30 Uhr über die Bühne geht, haben die 23 Mädchen hart trainiert. „Unser Hahn im Korb, Peter Roll, tanzt nicht mit“, schmunzelt Sophie Moser vom Ballkomitee. „Ich finde, die Polonaise ist anspruchsvoll, aber bei den Proben klappt es inzwischen schon relativ gut“, so die Maturantin.