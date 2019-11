Kleine Zeitung +

40 Bäume gefällt B 70 wird am Freitagabend wieder freigegeben

Am Mittwoch musste die B 70 auf Höhe der Steinwandkurve zwischen Krottendorf-Gaisfeld und Söding-St. Johann wegen Gefahr in Verzug gesperrt werden: Ein Baum war auf die Straße gestürzt. Freitag am Abend wird die Packer Bundesstraße wieder freigegeben.