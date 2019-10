Facebook

Schnee auf der Pack © Michael Jungwirth

Minus 2,9 Grad am Schöckl, minus 0,7 Grad in Fischbach, minus 0,5 Grad auf der Stolzalpe und Schneefall auf der Pack in den heutigen Morgenstunden. Auch in Glashütten herrschten heute bereits winterliche Verhältnisse, wie die Feuerwehr warnt. Gestern sorgte der erste Schneemann am Schöckl für winterliches Flair. Im Laufe des Vormittags werden Schneefall und Regen heute allerdings nachlassen. Der Winter meldet sich jetzt nach einem außergewöhnlich warmen Oktober also doch noch. Mit einer österreichweiten Abweichung von rund +2 Grad fiel der Oktober gegenüber dem langjährigen Mittel von 1981-2010 heuer deutlich zu warm aus.