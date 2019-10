Fünf Katzen wurden in der letzten Woche durch den Stoff „Alpha-Chloralose“ vergiftet. Tierarzt Georg Egger rät zu mehr Achtsamkeit.

Fünf Katzen wurden in der letzten Woche in Rosental behandelt, eine überlebte nicht © ACC Kleintierzentrum

Verhaltensänderungen, Zuckungen und komatöse Zustände – das sind die Symptome, mit denen fünf Katzen in der vergangenen Woche in das Kleintierzentrum in Rosental gebracht wurden. „Die Katzen hatten alle Mäusegift intus“, erklärt Tierarzt Georg Egger, der die fünf Stubentiger behandelte.