Dramatische Szenen haben sich Freitagmittag in einem Haus außerhalb von Köflach zugetragen: Eine Frau wollte sich aus dem Fenster stürzen, zwei Polizisten fassten sie gerade noch an den Händen und zogen sie mit Hilfe zweier Einsatzkräfte der Rettung wieder ins Haus hinein.

Bezirksinspektor Stefan Zapfl aus Köflach ist nun sogar Doppel-Lebensretter ©

Es müssen hollywoodreife Szenen gewesen sein, die sich Freitagmittag in einem Haus in der Nähe von Köflach zugetragen haben. Eine Frau wollte ihrem Leben ein Ende setzen und aus dem Fenster springen, zwei Polizisten konnten sie noch gerade an den Armen packen. „Dass wir sie gerade noch erwischen konnten – diese Bilder haben sich eingeprägt, die gehen mir nicht mehr aus dem Kopf“, schildert einer der beiden Beamten, Bezirksinspektor Stefan Zapfl von der Polizeiinspektion Köflach.