Kleine Zeitung +

Schwer alkoholisiert Mit Kleintransporter in Vorgarten gekracht

Zu einem schweren Unfall mussten die Einsatzkräfte am Mittwochabend in Geistthal-Södingberg ausrücken. Ein alkoholisierter Lenker war mit seinem Kleintransporter aufs Bankett geraten, gegen einen Brückenpfeiler gekracht und samt Fahrzeug in einen Vorgarten geschleudert worden.