Mit der stürmischen Wanderung in Ligist und dem Bezirkserntedankfest in Piber finden heute, Sonntag, zwei Großveranstaltungen im Bezirk Voitsberg statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei Traumwetter werden heute zahlreiche Teilnehmer bei der Stürmischen Wanderung erwartet © Robert Cescutti

Viel Neues gibt es heuer bei der Stürmischen Wanderung in Ligist zu erleben. Bei Traumwetter wird zwischen 9 und 10 Uhr am Marktplatz in Ligist gestartet, ehe man entlang des Schmankerlweges von Betrieb zu Betrieb wandern - und dort natürlich auch einkehren kann.