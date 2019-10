Kleine Zeitung +

Zeugen gesucht Unbekannte brachen bei Fußball- und Football-Klub ein

Vermutlich in der Nacht von Sonntag, den 6. Oktober, auf Montag, den 7. Oktober, wurden am Trainingsgelände des ASK Voitsberg zwei Baucontainer aufgebrochen. Bei einem wurden die beiden Fenster eingeschlagen, die unbekannten Täter dürften ein paar Getränke erbeutet haben. Nun werden Zeugen gesucht.