Interview Dominik Ofner: "Musik werde ich auch weiterhin machen"

Der weststeirische Austropopper Dominik Ofner lädt an seinem 30. Geburtstag zum Abschiedskonzert ein. Gespielt wird am 9. November in „The Box“ in Rosental. Im Interview spricht er über die vergangenen acht Jahre auf der Bühne.