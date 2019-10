Puppentheater "Kasperles Theaterstunde" lädt zur Benefizveranstaltung

Norman Becker und Selina Reinhard von „Kasperles Theaterstunde“ laden am 11. Oktober zur Gratisvorstellung in die Stadtsäle Voitsberg ein. Gesammelte Spenden kommen Kindern aus der Region zugute.

Norman Becker und Selina Reinhard spielen „Mascha und der Bär“ in Voitsberg und Rosental © Heike Krusch

Der Hase ist wütend. Irgendjemand hat ihm sein Geburtstagsgeschenk gestohlen. Und nur mithilfe der Puppe Mascha, dem Bären und vielen anderen Tieren kann er sein Geschenk wiederfinden. So viel zur Geschichte, die Norman Becker und Selina Reinhard alias „Kasperles Theaterstunde“ mit ihren Puppen kommende Woche in Rosental auf die Bühne bringen. Insgesamt drei Wochen touren sie durch ganz Österreich. Am 10., 12. und 13. Oktober wollen die beiden Berliner die Augen ihrer kleinen Besucher – das Stück ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet – zum Leuchten bringen.