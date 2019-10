Facebook

Jana Scherr und Dieter Sajovic von der „Abbilderei“ setzten die Jungbauern in Szene © Die Abbilderei

Wenn die Models eigentlich am Hof arbeiten und ihnen dann noch tierische Fotomodelle (vermutlich ohne Kamera-Erfahrung) zur Seite gestellt werden, dann ist es umso wichtiger, dass hinter der Kamera Profis stehen. „Wir machen viel Werbefotografie, da arbeiten wir oft mit nicht-professionellen Models. Die Tiere waren allerdings neu für uns“, sagt Dieter Sajovic (45), der mit Jana Scherr (21) das Bärnbacher Fotografenduo „Die Abbilderei“ bildet. Kurz nachdem Scherr nach ihrer Fotografie-Ausbildung an der „Graphischen“ in Wien dazugestoßen war, hatten sich die beiden heuer im Jänner einen riesigen Auftrag gesichert – die Bilder für drei Ausgaben des Jungbauernkalenders 2020, der heute in der 20. Jubiläumsausgabe erscheint. „Ein ganz schöner Aufwand“, fasst Sajovic zusammen, der 2014 das Planungsbüro mit dem Fotostudio tauschte und als einer der Letzten noch die Meisterprüfung ablegen musste.