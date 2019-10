Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit spezieller Beratung will sich die Volksbank unter anderem von Online-Plattformen, die Kontoeröffnungen anbieten, abheben © Simone Rendl

Seit 1. Mai dieses Jahres läuft das Projekt, ausgearbeitet wurde es aber bereits ein Dreivierteljahr davor. Die Volksbank Steiermark mit Filialverbünden in der Süd- und Weststeiermark legt ihren Fokus zukünftig in die Spezialisierung der Kundenberatung. „Wir wollen Firmen- und Privatkunden die bestmögliche Beratung geben. Das geht nur, wenn sich einzelne Berater einer spezifischen Thematik widmen und ihr Fachwissen in dem Bereich stetig erweitern“, so Generaldirektorin Regina Ovesny-Straka.