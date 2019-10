In Bärnbach brach in einer Dachgeschosswohnung unbemerkt ein Brand aus. Eine zwölf Jahre alte Hündin verendete in den Rauchgasen.

Brand in einer Küche (Archivbild) © FF Zeltweg

Eine zwölf Jahre alte Hündin kam am Montag bei einem Brand in Bärnbach lautlos und unbemerkt ums Leben. Das Tier befand sich alleine in einer Dachgeschosswohnung in der Voitsberger Straße, als der Brand irgendwann zwischen 6.50 Uhr und 15.30 Uhr in der Küche ausbrach.