Auch ein steirischer Motorradfahrer und ein Freund aus Osttirol waren an Bord der griechischen Fähre, auf der am Samstag Feuer ausbrach.

Auf hoher See hätte das wohl in einer Katastrophe geendet“, sind sich der Osttiroler Harald Hopfgartner (52) und der Steirer Hans-Peter Bauer (59) sicher. Die beiden Motorradfahrer waren an Bord jener griechischen Fähre, auf der Samstagmorgen Feuer ausgebrochen war. Hopfgartner und Bauer befanden sich auf dem Rückweg einer Motorradtour durch Griechenland.