Unter den Ehrungen befand sich auch der Gradner G'sang © Simone Rendl

Es fühlte sich beinahe wie eine Reise in die Vergangenheit an, in eine Zeit, in der der Bergbau noch in der Weststeiermark beheimatet war. Vor 80 Jahren wurde Köflach, oder Chovelach, vom Markt zur Stadt erhoben und beeinflusste seitdem die Menschen in und rund um die Gemeinde. 80 Jahre, in denen Menschen kamen und gingen, aber auch kamen und blieben. Mit einem Festakt wurde am Montagabend im Volksheim in Köflach nicht nur die Stadterhebung gefeiert, sondern auch die Menschen, die eben jene Stadt prägen.