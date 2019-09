Kleine Zeitung +

Pilotprojekt in Voitsberg Jetzt bekommen alle Regionen eine inklusive Beratungsstelle

Ein Jahr inklusive Beratungsstelle in Voitsberg: Wo drückt in der Region der Schuh? Die Hürden lauten Wohnen und Bürokratie. Am 27. September gibt es außerdem einen kostenlosen Beratungstag zum Thema Epilepsie.