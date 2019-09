„akzente“ in Voitsberg schneidert einzigartige Motorikkissen für Menschen mit Demenz. Für Pflegeeinrichtungen gibt es spezielle Pakete.

Claudia Wagner, Lisa Prenner, Lore Formann und Manuela Bernsteiner in der „akzente“-Schneiderei © Rainer Brinskelle

Mehr als zwei Jahre lang wurde die Linie „Agera“ bei „akzente“ in Voitsberg entwickelt. „Dabei handelt es sich um eine Produktlinie, die sich speziell an Menschen mit Demenz richtet“, erklärt Claudia Wagner vom Bereich Projektmanagement bei „akzente“. Unter dem Motto „Textile Begleiter für Menschen mit Demenz“ werden Motorikkissen in vielen Formen, vom flachen Polster bis zu Würfel, Pyramide und Puppe, angeboten.