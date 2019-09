Kleine Zeitung +

Ausstellung Hunderte Krampusmasken sind in dieser Höhle zu sehen

Die "Köflacher Gruam Teifln" und 38 weitere Krampusgruppen stellen ihre Masken von 13. bis 15. September in der Sunfixl-Höhle in Hemmerberg (Gemeinde Kainach) im Bezirk Voitsberg aus. Hunderte Masken aber auch Kostüme verwandeln die Höhle in einen gruseligen Ort.