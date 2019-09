Facebook

beim Schwammerlsuchen auf der Pack verletzt © Fuchs

Eine Frau (68) aus der Gemeinde Pack im Bezirk Voitsberg stürzte beim Schwammerlsuchen am Montag Nachmittag gegen 16 Uhr unweit ihres Wohnhauses so unglücklich, dass sie sich einen Knöchel brach. Sie verständigte mit dem Handy ihren Sohn, der die Rettungskette in Gang setzte. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Voitsberg brachte der Hubschrauber C 12 (Graz) die Frau in das Spital Wolfsberg.