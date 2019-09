Facebook

Ronald Hohl übernahm den Winzerhof Wiednermichl in Ligist © Oskar Polak

Im Rahmen des „Follow Me“-Awards wird auch im heurigen Jahr wieder der beliebteste steirische Nachfolger gesucht. Für den Bezirk Voitsberg tritt 2019 Ronald Hohl vom Winzerhof Wiednermichl in Ligist an. „Ich liebe Reisen nach Asien und habe viel Inspiration aus aller Welt in den Betrieb meiner Familie eingebracht. Wir sind ein gutes Restaurant mitten in den Weinbergen mit dem rauen Charakter des Barbecues“, erzählt der Weststeirer, der den Familienbetrieb seit Kurzem leitet.