Spiele können nun jeden Donnerstag im WEZ einen neuen Besitzer finden © Jürgen Fuchs

Mehr als 2000 Menschen konnte der Voitsberger Verein „Kind Sein“ mit seiner Altschuhsammlung bereits zu „neuem“ Schuhwerk verhelfen, nun will Vereinsleiter Reinhold Tittel den Nachhaltigkeitsgedanken weiterspinnen. „Ab jetzt soll jeden Donnerstag im WEZ in Bärnbach eine Spielebörse stattfinden, wo verkauft, getauscht und gespendet werden kann“, erklärt der Weststeirer, der auch den gleichnamigen Kindergarten in Voitsberg-Krems betreibt. Altes, noch funktionstüchtiges Spielzeug kann auf diese Art neue Besitzer finden. „Die Menschen können selbst entscheiden, ob wir ihre Sachen für sie verkaufen sollen oder als Spende an bedürftige, weststeirische Familien weitergeben dürfen“, so Tittel.