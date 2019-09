Am Sonntag, dem 1. September, wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Unfall in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Voitsberg gerufen. Ein Pkw-Lenker prallte mit voller Wucht gegen ein parkendes Auto, verletzt wurde zum Glück niemand.

Ein Pkw prallte am Sonntag in den frühen Morgenstunden gegen einen parkenden Wagen © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Am Sonntag, dem 1. September, wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg kurz nach 6 Uhr früh in die Conrad-von-Hötzendorfstrasse in Voitsberg gerufen. Dort war ein Pkw-Lenker, er in Richtung Köflach unterwegs war, gegen ein rechts neben der Fahrbahn parkendes Auto gekracht.