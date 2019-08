Kleine Zeitung +

Von Straße abgekommen Weststeirer stürzt mit Pkw drei Meter tief in einen Bach

In Ligist kam in der Nacht auf Mittwoch ein Pkw von der Straße ab und stürzte drei Meter tief in den Ligistbach ab. Das Auto kam im Bachbett am Dach zu liegen. Der Lenker, ein 62-Jähriger, wurde leicht verletzt.