"Bella Italia"Voitsberg lädt zum Italienischen Fest

Mit Musik und Kulinarik wird Italien in die Weststeiermark geholt.

Am Hauptplatz zieht am 14. August wieder italienisches Flair ein © Robert Cescutti

Am Mittwoch, dem 14. August, zieht ein Hauch Italien in Voitsberg ein. Bei „Bella Italia“ wird von 9 bis 24 Uhr am Voitsberger Hauptplatz gefeiert. Die Seitenfahrbahnen werden für den Verkehr gesperrt, die Geschäfte bleiben bis 22 Uhr geöffnet. Die Hauptfahrbahn bleibt durch die Tunnelsperre weiterhin für den Verkehr geöffnet. Das Fest löst während dem Tunnelumbau die "Italienische Nacht" ab.