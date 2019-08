Facebook

Zwei Nager hatten sich in einem Stromkasten eingenistet © Henning Harmelink

Einen Kurzschluss lösten zwei Mäuse am Freitagvormittag in der Ruhmannstraße in Voitsberg-Krems aus. Die beiden Nagetiere hatten sich in einem Stromkasten eingenistet und die Kabel angenagt.