Beim Innenleben ihres Geschäfts orientieren sich Langmann und Lippitz an „Das Gramm“ in Graz © Johanna Birnbaum

"Das Gramm“ in Graz macht es vor: Das Geschäft bietet Lebensmittel ganz ohne Plastikverpackung an. Eine Strategie, die wohl aufgeht, liegt doch der Plastikverzicht der Umwelt zuliebe stark im Trend – so stark, dass nun die Geschäftsidee auch im Bezirk Voitsberg umgesetzt wird. Und zwar kurioserweise gleich zwei Mal: Spätestens Ende August wollen zuerst Ursula Langmann und Manuel Lippitz ihren Laden „Offen-sichtlich – unverpackt einkaufen“ in Voitsberg aufsperren. Anfang September legt dann Daniela Schriebl mit ihrem plastikfreien Geschäft „unFAIRpackt“ nach – ebenfalls in der Bezirksstadt.