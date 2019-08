Facebook

Das Unfallfahrzeug © FF Voitsberg/Ninaus

Zu einem spektakulären Einsatz wurde Freitagnachmittag die Feuerwehr Voitsberg gerufen: Ein Landwirt war in seinem Wald in der Lobmingbergstraße mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei stellte er seinen Traktor samt Anhänger auf einer leicht abschüssigen Stelle ab - nach seinen Angaben gebremst und mit eingelegtem Gang. Trotzdem begann das Gespann zu rollen. Zwar versuchte der Landwirt noch auf den rollenden Traktor aufzuspringen, um ihn zu stoppen. Doch das misslang. In der Folge schoss der Traktor rund 70 Meter talwärts und kam quer zur Gemeindestraße zu stehen.