Voitsberg„Rainbows“ unterstützt Kinder und Eltern im Scheidungsfall

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In kleinen Gruppen wird mit den Kindern gearbeitet © Rainbows Steiermark

Eine Scheidung ändert nicht nur das Leben der Erwachsenen, vor allem Kinder werden durch ein solch einschneidendes Ereignis oft stark beeinflusst. Um den Eltern einen Teil der Belastung abzunehmen und Kinder bei der emotionalen Verarbeitung zu unterstützen, bietet der Verein „Rainbows“ Gruppen für Kinder und Jugendliche an, in denen auf spielerische Art und Weise geholfen wird. „Die Gruppen starten immer im Oktober, da die Sommerferien für Eltern und Kinder eine Phase ist, in der man sich noch sammelt und vielleicht zur Erholung mit ihnen in den Urlaub fährt. Es werden immer Kinder ähnlichen Alters in Kleingruppen zusammengelegt“. erklärt Bereichsleiterin Christine Wassermann von „Rainbows“ Steiermark.