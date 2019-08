Facebook

Freunde von schnellen Flitzern kommen am 1. September in Rosental voll auf ihre Kosten © Karl Mayer

Die Welle der Hilfsbereitschaft für Martin Langmann aus Stallhofen und seine Familie reißt nicht ab. Gleich zwei Charity-Veranstaltungen stehen im Sommer für den 29-Jährigen, der vor zwei Jahren beim Laufen zusammenbrach und seitdem ein Pflegefall ist, am Programm.

Eine besondere Attraktion hat sich der Södingberger Ferdinand Krendl einfallen lassen: Ein PS-starkes Charity-Treffen am Sonntag, dem 1. September, am Parkplatz beim Einkaufszentrum in Rosental. „Dank Mithilfe von Wolfgang Pessl vom Ferrari Club und Gemeindekassier Anton Wipfler, beide aus Söding, werden ab zehn Uhr eine Reihe von Sportwagen in Rosental eintreffen“, freut sich Krendl, der sich auch für die Unterstützung durch Bürgermeister Engelbert Köppel und die Gemeinde Rosental bedankt.