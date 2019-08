Kleine Zeitung +

Voitsberg, Köflach Cuba libre abgesagt, La Strada findet statt

Achtung: Wetterbedingt wurde das Sommerkonzert Cuba Libre am Michaliplatz am 2. August kurzfristig abgesagt. Der erste Teil von La Strada in Köflach wird im Volksheim ausgetragen. "La Fanfare Jo Bithume" kann je nach Wetter im Kloepferpark oder im Volksheim auftreten.