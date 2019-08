Facebook

Nadine aus Niederösterreich und Fruzsina aus Ungarn verstehen sich blendend, auch ohne Sprache © Simone Rendl

Kinder spielen Fußball am Rasen, springen lachend in den Pibersteiner See und messen sich im Rad Schlagen – ein ganz normales Feriencamp im Jufa in Maria Lankowitz. Dass die Kinder alle unterschiedliche Sprachen sprechen und sich meist mit Händen und Füßen verständigen, fällt erst auf den zweiten Blick auf.